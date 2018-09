Fons en Maria stapten 70 jaar geleden in het huwelijksbootje 05 september 2018

Fons Verreycken (91) en Maria Pauwels (91) uit Blauberg vierden afgelopen maandag hun 70ste huwelijksverjaardag. Samen heeft het koppel drie kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Ze leerden elkaar kennen op de kermis van Wolfsdonk. Fons was vroeger eerst seizoensarbeider, daarna ploegbaas en timmerman bij een bouwbedrijf, waarvoor hij op bouwwerven in heel België werkte. Maria was voornamelijk huisvrouw, nadat ze eerst nog bij conservenfabriek La Corbeille in Westmeerbeek had gewerkt. Fons en Maria trokken er vroeger graag op uit met de fiets om lange tochten te maken. Ook heeft Fons meer dan 70 jaar lang trompet gespeeld bij de fanfare van Blauberg. (WDH)