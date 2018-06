Fietsster gewond 28 juni 2018

Een 58-jarige fietsster uit Herselt is woensdagochtend rond 7.20 uur lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op Heide in Westmeerbeek (Hulshout). De vrouw werd er op haar fiets aangereden door een auto. Ze raakte gewond aan een been.





(JVN)