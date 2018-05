Fietser aangereden 31 mei 2018

Een 15-jarige fietser uit Scherpenheuvel is gisterenmiddag rond 12.30 uur door een wagen aangereden op het kruispunt van de Diestsebaan met de Degstraat in Blauberg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Diest gebracht. (JVN)