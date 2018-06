Fietser (10) gewond 29 juni 2018

Op de Herentalsesteenweg in Herselt zijn woensdagavond rond 19 uur een aantal fietsers op elkaar gebotst en ten val gekomen. Een 10-jarig jongetje uit Herselt is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Herentals gebracht. (JVN)