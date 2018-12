Fietsbieb op komst: vrijwilligers en tweedehands kinderfietsen gezocht Wouter Demuynck

10 december 2018

15u55 0 Herselt In maart opent in de Kringwinkel een ‘Fietsbieb’, waar gezinnen met jonge kinderen tegen een lage prijs gebruik kunnen maken van kinderfietsen. Momenteel worden hiervoor nog vrijwilligers en tweedehands kinderfietsen gezocht.

Leden van een Fietsbieb kunnen voor hun kind (tot 12 jaar) een jaar lang een tweedehands fiets lenen. De geleende fiets kan men een heel jaar lang inwisselen voor een ander exemplaar uit de Fietsbieb. Lid worden kost 20 euro voor één jaar. Wie een kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb schenkt, is meteen een jaar gratis lid. Die fiets wordt dan volledig in orde gebracht en krijgt een nieuw leven. Bij het lenen van een fiets wordt 20 euro waarborg gevraagd. Die krijg je terug wanneer je de fiets in goede staat inlevert.

De Fietsbieb is nog op zoek naar gedreven vrijwilligers. Repareer je graag fietsen? Is administratief of promotioneel werk jouw ding? Of wil je de Fietsbieb mee open houden? Dan ben je de geknipte vrijwilliger voor de Fietsbieb. Ook tweedehands kinderfietsen zijn steeds welkom. Wie vragen heeft, kan terecht bij Diane Berghmans via 014/53.90.57 of cultuur@herselt.be.

Fietsen kunnen al afgegeven worden in de Kringwinkel (Aarschotsesteenweg 44, Herselt) op 12 januari en op 9 februari van 9.30 tot 10.30 uur. De Fietsbieb wordt definitief geopend op 9 maart. Ontlenen kan dan vanaf 9.30 tot 11.30 uur. De Fietsbieb zal elke tweede zaterdag van de maand geopend zijn van 9.30 tot 11.30 uur.