Festival in Varenwinkel van start 24 augustus 2018

In het Herseltse gehucht Varenwinkel, pal op de grens met Aarschot, is gisteren de aftrap gegeven van het (Ge)Varenwinkelfestival. Dat lokt elk jaar duizenden blues- en rootsliefhebbers uit binnen- en buitenland.





Donderdag gaven de Aarschotse groep Kräkers en Diamonds on the Rocks van muzikant Kirri Valvekens de aftrap. Vandaag speelt Kirri een tweede keer met zijn ander project, Greenwood. Daarnaast treden ook Dan Baird & Homemade Sin op, net als het Devon Allman Project. Op zaterdag treden achtereenvolgens Ed De Smul & Band, Nico Duportal & His Rhythm Dudes, Malford Milligan & The Southern Aces, Ben Miller Band, Josh Hoyer & The Soul Collosal, Hayseed Dixie en Big Daddy Wilson op. De organisatie werkt ook samen met de Genereuzen. "Want van muziek genieten willen we allemaal", aldus organisator Johan Boogaerts. "Daarom werken we samen om iedereen met en zonder beperking naar het (ge)varenwinkelfestival te sturen." Informatie en tickets: www. gevarenwinkelfestival.be. (GMA)