Ferdinand en Magdalena vieren diamanten jubileum Wouter Demuynck

05 januari 2019

Ferdinand Olislaegers (83) en Magdalena Robben (83) vierden op 29 december hun 60ste huwelijksverjaardag. Samen hebben ze drie dochters en vijf kleinkinderen. Magdalena is afkomstig uit Weelde-Statie, Ferdinand uit Baarle-Hertog. Ze leerden elkaar op 17-jarige leeftijd al fietsend kennen na hun schooltijd. Ferdinand is altijd kwaliteitsverantwoordelijke geweest bij Philips Lighting in Turnhout, Magdalena deed een tijdje atelierwerk voor ze trouwde en ging nadien ook nog even bij Philips Lighting aan de slag. Het echtpaar is zo’n 20 jaar geleden naar Herselt verhuisd. In zijn vrije tijd werkt Ferdinand graag in zijn tuin, met als specialiteit bloemen. Ook herstelde hij vroeger veel fietsen. Magdalena is dan weer lid van het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV) en kookt erg graag. De viering van Ferdinand en Magdalena viel samen met die van burgemeester Luc Peetermans, want zij waren de laatste jubilarissen die de burgemeester mocht feliciteren. Zo werd ook Peetermans nog in de bloemetjes gezet voor zijn 30 jaren als burgemeester.