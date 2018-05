Ex-profvoetballer op lijst CD&V+2230 31 mei 2018

Gewezen profvoetballer Rocky Peeters zal bij de gemeenteraadsverkiezingen opkomen bij CD&V+2230, de lijst die politici van CD&V combineert met burgerinitiatief 2230. Peeters - die in de eerste klasse voor Roeselare, Germinal Beerschot en Sint-Truiden speelde - kiest voor het burgerinitiatief en zal dus partijneutraal blijven. Momenteel is hij voetbaltrainer van Olympia Wijgmaal en baat hij met zijn vrouw Katrien Keuppens wijnbar BAR àPART uit. Daarnaast is hij lid van Rotary Club Westerlo. "Ik zou graag wonen in een gemeenschap waarbij mensen oprecht elkaar willen helpen en waarbij iedereen weer buiten kan en wil komen", klinkt het. (WDH)