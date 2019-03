Enkele dagen na zware brand boven fietscafé Agter de Weyreldt: “Vrees dat zomer al voorbij is wanneer verbouwingen bezig zijn” Wouter Demuynck

07 maart 2019

20u01 0 Herselt Voor uitbater Marc Swinkels van fietscafé Agter de Weyreldt in Herselt is het nog afwachten wat de toekomst brengt na de zware brand die de bovenverdieping van zijn zaak in de as legde. Wanneer hij zijn zaak weer zal kunnen openen, is nog onduidelijk. “Maar ik vrees dat de zomer al voorbij is eenmaal de verbouwingen bezig zijn”, aldus uitbater Marc Swinkels.

Afgelopen zaterdagvoormiddag brak de brand uit in de oude hoeve op Achter de Wereld, dat op het gelijkvloers onder meer het fietscafé Agter de Weyreldt huisvest. Waar en hoe de brand juist is ontstaan, is nog steeds onduidelijk. Eigenares van de hoeve is Britt Nys, de zus van gewezen veldrijder Sven Nys. Op het moment van de brand woonde zij met haar kinderen op de bovenverdieping, terwijl ze het café aan Marc Swinkels en zijn vrouw Anita Horemans verhuurde. Britt en haar kinderen hebben intussen een tijdelijk onderkomen gekregen. In een zijvleugel van het pand was er een verblijfplaats voor wielrenners voorzien, die gevrijwaard bleef van de brand.

Marc Swinkels was op het moment van de brand in zijn zaak. “De vader van Britt kwam de zaak binnen en zei: ‘pak uw geld en al wat je kan mee, want de vlammen slaan al door het dak’. Aangezien het geen goed weer was, waren er niet veel klanten aanwezig. Eenmaal buiten, dan sta je daar vrij hopeloos te kijken naar die brand”, getuigt Marc. Hoe het nu verder moet met zijn zaak, is nog koffiedik kijken. “We hebben weinig tot geen brandschade, wel veel waterschade. Heel het dak is weg, dus als het regent sijpelt er water door het plafond. Ook werden er stukjes van het plafond afgekapt waardoor er wat naar beneden viel. Wat er nu met het gebouw gaat gebeuren, zal de toekomst uitwijzen. Dat hebben wij als huurder niet in de hand. Het zal wellicht nog 3 à 4 weken duren alvorens er een beslissing genomen wordt, nadat de schade is opgemeten en schattingsverslagen en dergelijke zijn opgemaakt.”

Of de hoeve nog heropgebouwd kan worden, is dus nog onduidelijk. Als dat wel zou lukken, is het nog de vraag wanneer het fietscafé weer kan openen. “Het is nu maart. Ik vrees dat de zomer al voorbij is eenmaal de verbouwingen bezig zijn. En als fietscafé moeten we het net hebben van de zomermaanden. Als het niet te lang duurt, dan willen we er zeker voor gaan om weer te openen. Als dat wel te lang zal duren, zijn we genoodzaakt iets anders te zoeken. Wat dat kan zijn? Dat weet ik nog niet. We gaan geen overhaaste beslissingen nemen.”

Marc en zijn vrouw Anita baatten eerst negen jaar een broodjeszaak in Herselt uit. Twee jaar namen ze Agter de Weyreldt over. “We zijn officieel geopend op vrijdag 13 januari 2017. Dat is uiteindelijk toch geen geluksgetal geweest. Het is een leuke zaak waarmee we veel toffe klanten hebben leren kennen. Onze hoofdzaak is om onze klanten te laten genieten van een zwaarder bier of een koffie terwijl ze de krant lezen. Daarin verschillen we van het dorpscafé, want hier zit je midden in de natuur. Er zijn veel mensen die hiernaartoe komen die dit heel spijtig vinden. Ook veel oudere mensen, die wat eenzaam waren en naar hier kwamen voor een babbeltje, zijn nu hun vaste stek kwijt.”