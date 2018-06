Eerste editie van 'Hiejel Berrechoem boate' is groot succes 15 juni 2018

Het dorpsfeest 'Hiejel Berrechoem boate' wilde alle inwoners naar buiten krijgen en dat lijkt ook gelukt te zijn. Bergomfeest, de Helden van Herselt en oldtimerclub The Boys zorgden voor heel wat animo op en rond het kerkplein van Bergom, met onder meer een zuiderse markt, optredens, zomerbar en oldtimers die op straat stonden te pronken. "Het is moeilijk te zeggen hoeveel volk er geweest is, maar we zijn er wel van overtuigd dat we het grootste deel van Bergom en alles wat er rond ligt hebben buiten gekregen", klinkt het bij Guy Hermans, bestuurslid van Bergomfeest. "De reacties waren heel positief waardoor het erop lijkt dat er geen weg meer terug is en een tweede editie vanzelfsprekend lijkt."





(WDH)