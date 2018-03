Eenrichting op Westerlosesteenweg wegens werken 15 maart 2018

02u58 0

De rioleringswerken in de Kaaistraat zijn bijna afgelopen. Er wordt gestart met de heropbouw en de verdere afwerking van de Kaaistraat. Vanaf 19 maart wordt tevens gestart met de werken in de Westerlosesteenweg. Hierbij zal het gedeelte gelegen tussen de Provinciebaan en Berglaan half afgesloten worden waardoor er enkel éénrichtingsverkeer mogelijk is komende van Westerlo richting Herselt.





Voor het verkeer in de andere richting zal een omleiding worden geïnstalleerd via de Blaubergsesteenweg - Averbodesesteenweg - Diestsebaan om terug op de Westerlosesteenweg uit te komen en zo de werken te passeren. Gedurende de periode dat enkelrichting Westerlo-Herselt over de werf mogelijk is wordt het fietspad langs de even huisnummers tijdens de werken omgevormd naar een fietspad in beide richtingen. (WDH)