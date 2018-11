Drugsbende dealt vanuit chalet Redactie

14u21 0 Herselt De 41-jarige Sven B. uit Herselt stond volgens het parket aan het hoofd van een zeskoppige drugsbende. Hij riskeert een effectieve gevangenisstraf van 20 maanden.

De drugs werden volgens het onderzoek gedeald vanuit een chalet aan Bleidenhoek in Herselt. De politie had daarover een tip gekregen. Na telefonie-onderzoek en een observatie vielen alle puzzelstukjes in elkaar. “De chalet kreeg telkens bezoekjes van 5 minuten. Steeds van mensen die bij de politie gekend zijn voor drugs”, zegt openbaar aanklager Veerle Van Gorp.

De politie ging over tot huiszoekingen. Zowel in de chalet aan Bleidenhoek als in een woning aan Zandberg in Westerlo. Op beide plaatsen werden verschillende soorten drugs aangetroffen. “Op een foto op sociale media was Sven B. ook te zien met wit poeder voor hem op tafel”, aldus nog Veerle Van Gorp.

B. was volgens het parket de spilfiguur van de organisatie. Hij streek ook het merendeel van de winst op. Het parket vorderde een celstraf van 20 maanden. De man zelf gaat voor de vrijspraak.

Samen met B. stonden nog twee vrouwen en drie mannen uit Herselt en Westerlo terecht. Eén van hen bevindt zich in staat van wettelijke herhaling en riskeert 24 maanden cel. Tegen een andere kompaan werd in combinatie met andere drugsfeiten een gevangenisstraf van 22 maanden gevorderd. De drie andere beklaagden riskeren tussen 8 en 14 maanden cel.

Vonnis op 19 november.