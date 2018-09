Drie gewonden bij ongeval 05 september 2018

In de Hoevestraat in Ramsel (Herselt) zijn maandagavond rond 19.20 uur drie personen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Twee auto's reden er op elkaar toen één van de wagens wilde afdraaien. In één van de auto's, een Kia, raakten een 20-jarige bestuurder uit Heist-op-den-Berg en zijn vrouwelijke passagier (21) uit Herselt lichtgewond. In de andere wagen, een Citroën, liep de 32-jarige bestuurder uit Scherpenheuvel lichte verwondingen op. (JVN)