Drie drugsdealers in de cel 06 juni 2018

De politie heeft drie drugsdealers opgepakt die samen een handel in drugs hadden. Het gaat om een 40-jarige man uit Herselt, een 33-jarige man uit Herselt en een 33-jarige man uit Westerlo. Het drietal was al bijna een jaar bezig met hun drugshandel. De politie kwam hen op het spoor via een ander drugsdossier. De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding van de drie drugsdealers bevestigd. (JVN)