Dorpsfeest moet heel Bergom naar buiten brengen 02 juni 2018

02u52 0 Herselt Komende zondag slaan Bergomfeest, de Helden van Herselt en oldtimerclub The Boys de handen in elkaar voor de eerste editie van 'Hiejel Berrechoem boate' (Heel Bergom buiten). Onder meer een zuiderse markt, een zomerbar en een oldtimertreffen vormen de ingrediënten voor een fijne namiddag.

Naar het doel van 'Hiejel Berrechoem boate' moet niet ver gezocht worden. "Ons doel is om de mensen samen te brengen", vertelt Guy Hermans, bestuurslid van Bergomfeest. "Wie op zoek is naar een ideale gezinsuitstap in een ontspannen sfeer neemt zondag best eens een kijkje in Bergom." Op en rond het kerkplein, aan de Hoge Dreef, staan zondag 3 juni van 13 tot 18 uur dan ook tal van leuke activiteiten op het programma.





Zuiderse markt

"Zo is er een zuiderse markt met meer dan 50 van de meest unieke kramen van Vlaanderen en ook net daarbuiten. Je vindt er de leukste zomerspullen, healing- en aromashops, de uniekste armbandjes of oorbellen, de lekkerste crackers voor op het terras... het is teveel om op te noemen."





Om in de zuiderse sfeer te blijven kan je aan de zomerbar genieten van een Bergomsche Tripel terwijl de surfmuziek van Twangerang weergalmt vanop de mainstage, waar ook Steve Sterckx (kandidaat The Voice 2018) en het popkoor Be-Pop het beste van zichzelf zullen geven. Met springkastelen, bloemenkroontjes en toverdrankjes is er ook genoeg randanimatie voor de allerkleinsten voorzien. Om het plaatje compleet te maken zullen heel wat oldtimers - auto's en moto's - het kerkplein sieren. De inkom is gratis. (WDH)