Dorp springt in de bres voor Milo (6) BEHANDELING VAN 150.000 EURO KAN JONGETJE MET NEUROBLASTOOM REDDEN WOUTER DEMUYNCK

07 juli 2018

02u28 0 Herselt Op 3, 4 en 5 augustus staat zowat alles in Herselt in het teken van Milo Van Regenmortel (6). Tal van dorpsgenoten, vrienden en familieleden slaan het eerste weekend van augustus de handen in elkaar om zijn ouders financieel bij te staan voor een behandeling.

De kwaadaardige neuroblastoom, een gezwel op een zenuwknoop, werd in september 2015 bij Milo vastgesteld. "Hij begon toen last te krijgen van zijn heup en mankte", vertelt zijn grootvader Stef De Raes. "We gingen naar het ziekenhuis met het idee dat het een ontsteking was, maar daar verwezen ze ons meteen door naar Leuven voor verder onderzoek. Daar kwam dan aan het licht dat het om een neuroblastoom ging."





Na verscheidene behandelingen is de ziekte nog steeds aanwezig. In België zijn er geen verdere behandelingen meer mogelijk, chemotherapie kan de ziekte enkel voorlopig onderdrukken. Immuuntherapie in Barcelona, die al veelbelovende resultaten opbracht bij andere patiënten, is de laatste optie. "Pieter en Tinne zijn momenteel in Barcelona voor de eerste sessie, die normaal zo'n twee weken in beslag neemt. Na afloop mag Milo drie weken naar huis, waarna de tweede sessie begint. Na de tweede sessie wordt er onderzocht of de therapie aanslaat. Zo niet, dan stopt het. Als het wel aanslaat, dan volgen er nog vier sessies. We hopen dus dat hij nog vaak naar Barcelona kan gaan." Ondanks alle tegenslag houdt Milo zich enorm sterk. Zeker de immuuntherapie is geen sinecure aangezien die erg pijnlijk kan zijn. "Het is ongelooflijk hoe opgewekt en sterk hij blijft. Onze bijnaam voor hem is dan ook Milosaurus, want hij is ook gek op dinosaurussen."





Sympathisanten

De immuuntherapie in Barcelona is helaas peperduur. Voor de zes sessies moeten de ouders van Milo 150.000 euro ophoesten. Gelukkig kunnen ze op de steun van een groot aantal sympathisanten rekenen. Naast grootvader Stef De Raes hebben ook vaste organisatoren Tom De Raes, Frank Janssen, Katrien Keuppens, Dirk Peetermans, Rita Lambaerts, Clement Van der Auwera, Jan Van Regenmortel, Marc Verhaegen en Sven Van der Auwera zich hard ingezet om de benefiet op poten te zetten. "Er staat heel veel op het programma", vervolgt Stef. "Vrijdagavond 3 augustus is er 'Dinner 4 Milo', een viergangenmenu met livemuziek van Domino.





"Zondag is er onder meer een barbecue en een ambachtenmarkt, hebben we een wandeling uitgestippeld en is er een groot buitencafé met drank en hotdogs. We hopen zeker die 150.000 euro te halen, maar elke euro is welkom."





Dance 4 Milo

Op zaterdag staan enkele andere organisaties, bedrijven of particulieren in voor benefietacties. Zo vindt zaterdagavond de fuif 'Dance 4 Milo' plaats in de parochiezaal. Het volledige programma, alsook de inschrijvingen, vind je terug op www.all4milo.be.