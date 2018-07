Dit wordt de nieuwe kinderopvang VANAF SEPTEMBER VOLGEND JAAR PLAATS VOOR 70 KINDJES WOUTER DEMUYNCK

13 juli 2018

Herselt De bouwvergunning voor de buitenschoolse kinderopvang bij de school en parochiezaal in Ramsel is afgeleverd. Boven de opvang komen nog twee appartementen die lokale opvanginitiatieven een plek zullen bieden. De werken zouden in september 2019 klaar moeten zijn.

Er is al enkele jaren sprake van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Ramsel. OCMW-voorzitter Erik Valgaeren (CD&V) is dan ook tevreden dat er nu schot in de zaak komt. "Het dossier sleept inderdaad al een paar jaar aan. De bouwvergunning is nu afgeleverd en na het bouwverlof hopen we het aanbestedingsdossier en de gunning van de werken in orde te maken. In januari zouden de werken dan zeker kunnen starten, maar we zouden liefst nog vroeger van start gaan."





Polyvalente ruimtes

Het nieuwe pand aan de Stationsstraat wordt een modern gebouw en zal dankzij de vele ramen veel lichtinval hebben. Met het bouwproject wil het OCMW toekomstgericht denken. "Momenteel volstaat de huidige locatie nog, het is niet zo dat die plek nu echt te klein is. Het is wel een oud gebouw uit de jaren 50 en je moet naar de toekomst kijken. De vraag naar buitenschoolse kinderopvang fluctueert immers nogal en we voorzien in Ramsel nog een lichte groei", vervolgt Valgaeren. "In het nieuwe gebouw zal er plaats zijn voor 70 kinderen, zo'n 10 meer dan in het oude gebouw. Ook komen er twee polyvalente ruimtes die de kleuterschool en de kinderopvang zelf zullen kunnen gebruiken. Ook verschillende verenigingen zullen er gebruik van kunnen maken. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap." Er worden ook nog twee appartementen gebouwd. "Twee sociale appartementen die ter beschikking van het lokaal opvanginitiatief zullen gesteld worden."





Eén miljoen euro

Het gebouw zal een oppervlakte - inclusief alle bijkomende ruimtes - van 320 vierkante meter hebben. "Het project zal ongeveer één miljoen euro kosten, dat is ook de raming van het architectenbureau. Maar het exacte cijfer weten we pas bij de aanbesteding. Ons doel is om in september 2019 de bouwwerken af te ronden, maar dat zal uiteraard afhankelijk zijn van het verloop van de werken."





De oude buitenschoolse kinderopvang, eigendom van de kerkfabriek, blijft staan tot het nieuwe gebouw in gebruik genomen wordt. Inmiddels heeft de kerkfabriek een overeenkomst met sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen om er bejaardenwoningen te zetten. Inwoners van Ramsel zelf zullen voorrang krijgen. Op het gelijkvloers zouden er eventueel handelsruimtes kunnen komen.