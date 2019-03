Dit is geen Boccaccio of La Rocca. Discotheek Millennium viert 20ste verjaardag met gastoptreden van 2 Unlimited Wouter Demuynck

18 maart 2019

17u54 0 Herselt Illusion, Reflex, Boccaccia, La Rocca. In de laatste tien jaar deden enkele legendarische Belgische discotheken het licht uit. Zo niet de Millennium in Herselt. Komend weekend viert de danstempel zijn 20ste verjaardag met een gastoptreden van 2 Unlimited. Hun geheim? “We houden vast aan onze muziek en zijn goedkoop: duidelijkheid, daar houden de mensen van”, zegt uitbater Patrick Wouters.

Als jonge kerel schuimde Patrick Wouters (47) tal van feestjes af als diskjockey. Zijn vaste stek vond hij bij dancing De Purperen Hei op de Provinciebaan in Herselt, die nog in handen was geweest van zijn vader. “Ik heb overal gedraaid, maar ik was het een beetje beu om met die platenbakken te sleuren”, steekt Wouters van wal. “Het wilde lukken dat die dancing in de buurt te koop stond. We bouwden ze om tot een discotheek en gingen op 26 maart 1999 open.”

Twintig jaar later is discotheek Millennium nog elk weekend goed gevuld. De discotheek is een buitenbeentje in het wereldje. Dat is volgens Wouters net de grote kracht van zijn zaak. “In die twintig jaar ben ik de enige dj die hier ooit gedraaid heeft - elke vrijdag en zaterdag sta ik paraat van 22 tot ongeveer 7 uur. Zelfs met de griep sta ik achter de draaitafel. We houden vast aan onze stijl: commerciële muziek - van new wave over R&B tot house, retro of rock - met voor ieder wat wils, zodat jong en oud zich kan amuseren. Je weet wat je krijgt als je naar Millennium komt en de mensen houden daarvan. We zijn ook er goedkoop. De inkom is gratis: je moet enkel elk jaar een lidkaart van drie euro kopen.”

Volgens Wouters zijn er meerdere factoren die ervoor zorgen dat er tegenwoordig veel discotheken het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Zo werd onlangs nog het gebouw van discotheek Reflex in Westerlo verkocht. De kans dat daar opnieuw een discotheek opent, lijkt onbestaande.

Rookwetgeving

“Je hebt het festivalgebeuren en ook de uitgaanscultuur van de jonge mensen is veranderd. Discotheken zijn ook overgegaan naar het boeken van dj’s, die hun eigen stijl hebben. Zo krijg je de ene dag retro en en de andere dag R&B. Daarnaast heb je uiteraard ook de hoge kosten, reglementering en de rookwetgeving. Al die factoren samen leiden ertoe dat discotheken moeten knokken om te overleven.”

Toch ziet Wouters nog een toekomst weggelegd voor discotheken. “Mensen zullen altijd gezelligheid aan een betaalbare prijs willen. Bij ons kan je je altijd amuseren en is er altijd volk. Dat is al 20 jaar zo en dat blijven we doen”, lacht Wouters, die na een nachtje draaien tegenwoordig wel de tol op zijn lichaam voelt. “Elk weekend ben ik een wrak. Dan moet ik enkele dagen recupereren. Woensdag is mijn beste dag en vrijdag heb ik alweer enorm veel goesting om aan het weekend te beginnen.”

Het feestweekend van Millennium gaat vrijdag van start door 20 jaar terug in de tijd te gaan. “We spelen tijdens de pre-party muziek van 20 jaar geleden en nu en gaan ook de prijzen hanteren van toen we zijn opengegaan. Het gaat dus heel goedkoop worden. Zaterdag hebben we niemand minder dan 2 Unlimited geboekt. Daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Naast hun live-optreden zijn er danseressen, vuurwerkshows, dragqueens die snoep en gadgets uitdelen, en fotoshoots. We gaan er een mega-weekend van maken.”

Tickets voor zaterdag kosten 12 euro. Ook aan de kassa betalen kan maar volzet is volzet.