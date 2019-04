Dievenbende viseert automaten en riskeert nu maandenlange gevangenisstraf Toon Verheijen

01 april 2019

13u14 0 Herselt Thomas W. (30), Dennis B. (28) en Antje V. riskeren een maandenlange gevangenisstraf omdat ze eind 2017 en begin 2018 betrokken zouden zijn geweest bij een reeks inbraken in automaten in de politiezones Zuiderkempen, Keno en Balen-Dessel-Mol. Voor Dennis B. kan er nog een fikse straf bijkomen voor een hele reeks drugsfeiten.

In de drie politiezones was er eind 2017 een ware inbrakenplaag in automaten in verschillende gemeenten. De twee mannen werden uiteindelijk opgepakt nadat ze bij één van de kraken op heterdaad betrapt werden. Bij huiszoekingen werd dan ook heel wat bezwarend materiaal zoals een koevoet en een tang teruggevonden, maar ook een heel opvallende trui die één van de verdachten droeg tijdens een eerdere inbraak. Er waren ook camerabeelden waarop de twee duidelijk te zien waren. “De verdachten hebben de feiten uiteindelijk ook toegegeven”, zegt de openbaar aanklaagster. “Ze gebruikten ook telkens dezelfde manier van werken door de sloten te forceren met een schroevendraaier of een vijs in het slot te steken.” De opbrengst van de kraken gebruikten de verdachten blijkbaar om hun druggebruik te bekostigen. Antje V. was nooit aanwezig bij de kraken, maar ze leende wel haar wagen uit en is daardoor volgens het parket betrokken in de zaak.

Thomas W. en Dennis B. riskeren voor die feiten een gevangenisstraf van achttien maanden. Antje V. riskeert tien maanden cel. Voor Dennis B. zal het er echter niet bij blijven, want de man moest ook nog terechtstaan voor een hele reeks drugsfeiten. Zo werd hij in 2018 zeven keer betrapt met drugs of drugsattributen in zijn bezit. Hij pleegde ook nog een diefstal van een gsm tijdens een gesprek met een assistente van het OCMW in Herselt. Voor die reeks feiten riskeert B. nog een bijkomende gevangenisstraf van één jaar en drie maanden.