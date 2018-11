Dieven stelen tv uit onbewoond pand JVN

21 november 2018

Dieven hebben ingebroken een onbewoond pand in de Stationssstraat in Ramsel (Herselt). Ze maakten er een tv-toestel buit dat er nog stond. Omdat het om een onbewoond pand gaat, is het niet duidelijk wanneer de dieven precies zijn langs geweest.