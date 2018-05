Diamanten jubilarissen uitgenodigd in Atomium 08 mei 2018

02u39 0

Onlangs trokken een 30-tal jubilarissen uit Herselt, die dit jaar hun diamanten bruiloft vieren, naar het Atomium. 2018 is een feestjaar voor het Atomium en de Wereldtentoonstelling van 1958, want ook zij vieren hun 60ste verjaardag. Naar aanleiding daarvan werden alle koppels die dit jaar 60 jaar getrouwd zijn op het Atomium uitgenodigd voor een receptie. In 2008 was er al een editie voor de koppels die hun gouden huwelijk vierden en dat was toen een groot succes. Sommige koppels, die in 1958 niet voldoende geld hadden om op huwelijksreis te gaan, hebben tijdens Expo '58 immers een soort wereldreis op het Heizelplateau gemaakt door verschillende landen te ontdekken in de paviljoenen. 50 of 60 jaar later konden ze zo terugkeren naar hun eerste 'reis'.





(WDH)





Meer over Atomium

human interest