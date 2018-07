Diamanten huwelijk voor Jozef en Martha 31 juli 2018

Jozef Huybrechts (81) en Martha Geudens (80), die in de Gustaaf Vandenheuvelstraat in Ramsel wonen, vieren dit jaar hun 60ste huwelijksverjaardag. Samen hebben ze twee kinderen, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





Ze leerden elkaar kennen op de trein naar Brussel. Martha werkte immers in een lederfabriek in Zaventem, Jozef in een koekjesfabriek in Brussel. Daarna was Jozef ook nog aan de slag bij Agfa-Gevaert in Mortsel. Jozef en Martha gaan graag fietsen en hebben ook al een stukje van de wereld gezien. Ze bezochten onder meer Mexico, Sri Lanka, Thailand en Cuba.











(WDH)