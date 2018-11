Diamant voor Achille en Celina Wouter Demuynck

13 november 2018

Op 10 november vierden Achille Verlinden (88) en Celina Coeck (86) uit Herselt hun 60ste huwelijksverjaardag. Het koppel, woonachtig in de Beningstraat, heeft samen vier kinderen, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Achille en Celina ontmoetten elkaar op de kermis in Ramsel. Vroeger heeft Achille als landbouwer gewerkt om daarna verder te gaan in de tuinbouw, Celina is altijd huisvrouw geweest. Achille en Celina zijn aangesloten bij OKRA en Samana. Bij OKRA deed Achille vroeger aan petanquen, bowling en fietsen, Celina deed graag aan bloemschikken en turnen.