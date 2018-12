Dertig jaar lang burgemeester, nu buitenspel gezet: “Ik ben altijd zot geweest van Herselt, en dat zal zo blijven” Wouter Demuynck

17 december 2018

20u19 0 Herselt Voor het eerst in dertig jaar krijgt Herselt straks een nieuwe burgemeester. Hoewel Luc Peetermans (54) op 14 oktober nog veruit de populairste politicus was, werd de CD&V’er opzijgeschoven door een nieuwe coalitie van N-VA en Mensen Met Mensen (MMM). Daardoor zal Peter Keymeulen (N-VA) hem vanaf januari opvolgen. Peetermans maakte gisteren zijn laatste gemeenteraad als burgemeester mee, maar ondanks de klap kijkt hij met tevreden terug op zijn voorbije vijf ambtstermijnen.

Bij de burgemeesterswissel 30 jaar geleden ging Herselt van het ene uiterste naar het andere. Als 24-jarige jongeman haalde Luc Peetermans bij de gemeenteraadsverkiezingen, waaraan hij toen voor het eerst deelnam, vanop de vijfde plek het hoogste aantal voorkeurstemmen - 1.167 - van zijn partij, toen nog de CVP. Op 25-jarige leeftijd legde Peetermans de eed af als burgemeester en daarmee werd hij de jongste burgemeester van het land. Het contrast kon niet groter zijn, want de legislatuur daarvoor was Juul Peeters (82) de oudste burgemeester van het land.

“Als 24-jarige zo’n uitslag behalen, dat overvalt je wel. Ik haalde bijna dubbel zoveel stemmen als onze lijsttrekker. Daar ben je je hele leven dankbaar voor”, steekt Peetermans van wal. “Er waren wel wat omstandigheden die mee zaten. Het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen was ik voor de jongeren van CD&V kandidaat bij de provincieraadsverkiezingen. Zo was ik al wat in beeld gekomen. Juul Peeters, toen de oudste burgemeester van België, overleed in het jaar van de verkiezingen, Clement Aerts nam het tijdelijk van hem over. Dat was toen een goed, maar wel oud bestuur. Bij de bevolking was er een soort vacuüm, en als 24-jarige heb je de sympathie van iedereen. Ik geloof dat ik ook het verschil heb gemaakt door niet aan deeldorppolitiek te doen. Iedereen bleef toen nog onder zijn kerktoren, maar ik haalde in alle deeldorpen behalve Ramsel de meeste voorkeurstemmen.”

Mentaliteit is serieus veranderd

Tijdens die 30 jaar als burgemeester heeft Luc Peetermans veel zaken zien evolueren. “Het verschil is enorm, het is nu allemaal veel professioneler. Toen ik hier aankwam stond er nog geen enkele computer, enkel typemachines. De mentaliteit is ook serieus veranderd. Zaken die vroeger kleinigheden waren, worden nu zware juridische dossiers. De laatste vijf à tien jaar zijn ook sociale media en internet meer en meer opgekomen. De toogpraat is nu vervangen door Facebookpraat, die veel krachtiger is. Je ziet vaak dat het meer loont om de mensen schrik aan te jagen dan de sobere waarheid te vertellen. Die foutieve informatie gaat intenser rond, waardoor het erg moeilijk is om je daartegen te verdedigen. Zo is Facebook soms wel belastend. Het is makkelijk om een kwakkel op Facebook te zetten, maar het kost voor mij tijd om daarop genuanceerd en correct te antwoorden. Ik kan kritiek verdragen als het op een fatsoenlijke manier verteld wordt. Iedereen maakt fouten, dus als iemand je daarop wijst, moet je daar dankbaar voor zijn. Maar als je ziet wat sommige mensen durven verspreiden, daar krijg je plaatsvervangende schaamte van.”

38-urenweek voor gemeentepersoneel

Luc Peetermans gaat er prat op dat hij Herselt een compleet ander beeld heeft gegeven. Hij somt voor ons enkele hoogtepunten op uit zijn vijf ambtstermijnen. “Een van mijn grootste verwezenlijkingen is het invoeren van de 38-urenweek voor het gemeentepersoneel. Vroeger betaalde de belastingbetaler voor 38 uren per week, terwijl het personeel maar 34 uur moest werken. Ook het werkrendement werd verbeterd. Vandaag werkt het personeel correct en krijgen de werknemers het respect dat ze verdienen. Het personeelsmanagement heeft ervoor gezorgd dat we ook nu nog meer dan een miljoen euro per jaar kunnen besparen, wat de bouw van Vrijetijdscentrum De Mixx heeft mogelijk gemaakt. In het begin was elke partij buiten CD&V tegen dit dossier, maar nu is het tij gekeerd. Er werd onlangs zelfs unaniem beslist om een tennishal erbij te zetten. In heel Europa vind je niet wat er in Herselt staat, op geen enkele plek is alles zo goed bij elkaar gezet. Daar ben ik trots op. Qua cultuur en vrije tijd is er daardoor nog meer bedrijvigheid. Ik wil zeker ook een pluim geven aan allen die daarbij betrokken zijn. Ook de accommodatie van alle deeldorpen werd in orde gebracht en we hebben veel gerealiseerd wat fietspaden betreft.”

‘Niet de wil van de kiezer’

Dat Peetermans vanaf januari in de oppositie zal zitten, ligt hem zwaar op de maag. Niet zozeer omwille van het feit dat hij geen burgemeester meer zal zijn, wel door de manier waarop dat is gebeurd. “Ik ben nog altijd heel teleurgesteld in wat er gebeurd is. Vooraf had ik met Peter Keymeulen afgesproken om eerst met elkaar te spreken na de verkiezingen. Toen de uitslag bekend was, kreeg ik hem echter niet meer aan de lijn. Voor mij is het heel duidelijk dat er een voorakkoord was met MMM. We hebben de verkiezingen voor de zesde keer gewonnen, ik geloof niet dat dit de wil van de kiezer was.”

Ondanks de teleurstelling is Peetermans ervan overtuigd dat de verkozenen van CD&V met goede moed oppositie gaan voeren. “Alle raadsleden zijn gemotiveerd, er is ook geen enkele verkozene die niet verder gaat. We gaan op een positieve manier verder. Ik ben altijd zot geweest van Herselt, en dat ga ik mijn leven lang blijven. Ik ga er dus geen energie aan verspillen om Herselt tegen te werken. Ik geloof dat de nieuwe ploeg hun werk goed gaat proberen te doen. Het is enkel heel jammer dat er niet gekozen werd voor de meest voor de hand liggende coalitie.”

Eerst hoofd leegmaken

Welke job de uittredende burgemeester na nieuwjaar gaat uitoefenen is nog niet helemaal duidelijk. “Ik ga al zeker een paar maanden volledig niks doen en mijn hoofd leegmaken. Daarna zie ik wel wat er op me afkomt, al reken ik er niet op dat er mij iets in de schoot wordt geworpen. Ik ben een geboren en getogen middenstander en wellicht zal ik dat terug moeten worden. Ik ben niet van plan weer in onze zaak (De Bedstee, de zaak van zijn vrouw waarin Peetermans tot tien jaar geleden meewerkte, red.) te staan. Ik ben vooral geboeid door iets nieuws uit de grond te stampen”, aldus Peetermans, die ondanks de moeilijke laatste maanden ook voelt dat de druk wegvalt. “Ik merk nu al dat ik thuis minder gestresseerd en een pak gemoedelijker ben. Ik zal niet zeggen dat het een opluchting is, maar het is toch een bepaalde druk die wegvalt. Zelfs toen ik vroeger op reis ging, vroeg ik me bij bepaalde dingen af of die ook in Herselt van pas zouden komen. Het burgemeesterschap is een zekere passie waar je dag en nacht mee bezig bent. Nu een heel deel van die verplichtingen wegvalt, ga ik de tijd nemen om er enkele keren tussenuit te trekken en aan mijn gezondheid te denken. Dat gaat deugd doen. Maar voor de voorbije 30 jaar zal ik altijd dankbaar zijn. Ik zal er niet negatief op terugkijken, integendeel.”