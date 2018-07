Deelnemers Zonnerun warm onthaald op Kapellekeskermis 09 juli 2018

De 33ste editie van de Zonnerun werd er eentje om in te kaderen. De vzw Zonnerun sloeg voor de tweede maal de handen in mekaar met de organisatoren van Kapellekeskermis. Meer dan 100 personen met een beperking zakten zaterdagmorgen met hun families en begeleiders af naar Eindhoutdorp waar de eigenaars van zijspanmotoren, trikes en oldtimers klaar stonden om met hen een onvergetelijke dag te beleven.





"In de voormiddag maakten we een rondrit langs Laakdal, Meerhout, Balen, Mol, Geel, Kasterlee en Olen. Na een stop aan de feesttent van Kapellekeskermis in Eindhout was het tijd voor een tweede trip, langs Scherpenheuvel-Zichem en Tessenderlo. Overal waar we voorbijkwamen werden we warm onthaald door de bewoners of passanten", zegt Evelien Terweduwe, een van de jonge krachten in het vernieuwde vzw-bestuur dat kan rekenen op 250 vrijwillige helpers.





Bij de aankomst aan de feesttent in de Goorstraat werd de lange karavaan gepast ontvangen door de Koninklijke Fanfare en Drumband St. Lambertus. Bij het publiek en de deelnemers, maar ook bij de stoere rockers met peperkoeken hart die de motoren bestuurden, werden traantjes weggepinkt van ontroering. (EJM)