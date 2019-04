Debatavond met Kempense Groenkopstukken in de Mixx Wouter Demuynck

02 april 2019

16u58 0 Herselt Groen Herselt organiseert woensdagavond een debatavond in VTC de Mixx met als thema ‘Wat kan Europa betekenen voor de Kempen?’. Europa-lijsttrekster Petra De Sutter, Staf Pelckmans, op de derde plaats voor het Vlaams parlement, Kim Buyst, op de tweede plaats voor de Kamer en Rist Heylen, derde opvolger voor de Kamer, tekenen er present.

In het eerste deel van de avond gaat Petra De Sutter dieper in op de Europese ambities die Groen heeft, het tweede deel van de avond wordt een sofagesprek tussen Petra De Sutter, Kim Buyst, Staf Pelckmans en Rist Heylen over wat er op het spel staat bij de verkiezingen van 26 mei. De debatavond begint om 20.30 uur in zaal Hessel.