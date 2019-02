Dakloze man steelt elke week fles whisky Jef Van Nooten

22 februari 2019

12u17 0

Een 42-jarige man heeft een tijd wekelijks een fles whisky gestolen bij warenhuis Colruyt in Ramsel (Herselt). David S. moest zich vrijdag verantwoorden voor de correctionele rechtbank. “Het personeel van Colruyt in Ramsel stelde vast dat er wekelijks een fles whisky ontbrak. Op camerabeelden bleek dat het telkens om dezelfde dief ging. Op 21 maart 2018 kon David S. op heterdaad betrapt worden”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dyck.

De man was op dat moment al zes jaar dakloos. Hij stal de flessen whisky naar eigen zeggen niet voor zichzelf, maar voor een andere dakloze. David S. probeert zijn leven intussen terug op de rails te zetten. “We merken dat hij goed bezig is. We kunnen ons vinden in een autonome probatiestraf”, aldus nog Van Dyck.

Vonnis op 22 maart.