Dag voor kinderen met aandoeningen en hun ouders is voltreffer: “Enkel maar lachende gezichten gezien” Wouter Demuynck

09 april 2019

17u30 0 Herselt Helden voor Helden, de VZW die opgericht werd ter ere van de overleden Milo Van Regenmortel (6) uit Herselt, organiseerde afgelopen weekend haar eerste activiteit in Eindhout (Laakdal). Zestien kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening genoten met volle teugen van de ‘Ouder+Kinddag’, waarbij de interactie tussen kind en ouder centraal stond.

De Herseltse Milo Van Regenmortel (6) overleed in november 2018 aan de gevolgen van kanker, maar hij liet duidelijk een onuitwisbare indruk na. Als eerbetoon aan Milo richtten Gelenaars Hanne Van Bossele en haar echtgenoot Koen Sleeckx ‘Helden voor Helden’ op aangezien zij ook bevriend zijn met de ouders van Milo. ‘Helden voor Helden’ heeft als doel om kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening hun talenten te laten ontdekken door verschillende activiteiten voor hen te organiseren.

In januari vond al ‘Judo4Heroes’ plaats, waarmee vooral geld in het laatje werd gebracht om zo de eerste activiteit gratis te kunnen aanbieden aan kinderen en hun ouders. Met de ‘Ouder+Kinddag’ van afgelopen weekend ging Helden voor Helden dus officieel van start en het was meteen een voltreffer - met zestien ingeschreven kinderen was de dag volzet. In de voormiddag was er kinderyoga, in de namiddag volgde een circusinitiatie. “Het was zeker een succesvolle dag”, zegt Hanne Van Bossele.

“De ouders zijn tevreden naar huis gegaan en ook bij de kinderen waren er enkel maar lachend gezichtjes. Met de initiaties hopen we de talenten en de interesses van kinderen naar boven te brengen. Vooral het circusgedeelte vonden ze heel leuk. Die initiatie werd met een verhaal gebracht waarbij er ook veel interactie tussen ouders en kind aan te pas kwam. Zo toonde men bijvoorbeeld een prent van een man die op stelten loopt: dan moesten de ouders de stelten zijn en de kinderen konden zich dan groot maken zoals iemand die op stelten loopt. Het verhaal werd helemaal op maat van de fantasie van de kinderen gebracht. Tijdens de kinderyoga ging het er uiteraard wat relaxter aan toe, met onder meer een kind-oudermassage.”

Nu de eerste activiteit erop zit, kijkt de organisatie alweer vooruit. “We leven enkel op giften, dus is het de bedoeling om nu weer wat geld in te zamelen. We gaan op twee marktjes staan en zijn eventueel van plan om een wandeltocht te organiseren, voor de kinderen maar ook bijvoorbeeld voor hun broers en zussen, waaraan bekende Vlaming meedoen. Een concrete datum ligt echter nog niet vast.” Wie de VZW Helden voor Helden wil steunen, kan een vrije gift doen op het rekeningnummer BE78 9733 6032 1486 met vermelding van je naam of bedrijf. Op de webshop kan je ook zaken zoals kaarsjes en sleutelhangers kopen om de organisatie een duwtje in de rug te geven.

Wat wel al vast staat, is de ‘Opkikkerdag’ op 3 november 2019 in de Zoerla in Zoerle-Parwijs (Westerlo). Een dag later zal het een jaar geleden zijn dat Milo overleed. “Enerzijds wordt de ‘Opkikkerdag’ een herdenking voor Milo, anderzijds willen we die dag alle kinderen blij maken.”