Celstraf van één jaar voor militair met mes 11 augustus 2018

De 35-jarige militair Dean V.B. is door de correctionele rechtbank in Turnhout tot een gevangenisstraf van 1 jaar veroordeeld voor zijn geweldpleging op 25 mei van dit jaar op camping Dry Eycken in Herselt. De man zette die dag een mes op de keel van zijn vriendin. Hij sloeg haar ook met het wapen, het slachtoffer hield er een snijwonde in het gezicht aan over. Ook een kameraad die tussenbeide wilde komen, deelde in de klappen. Dean V.B. dreigt zijn werk als militair te verliezen bij een effectieve veroordeling. Hij hoopte daarom op een opschorting van straf of een werkstraf. "Maar gezien de aard van de feiten zouden een opschorting noch een werkstraf gepast zijn. Deze straffen zouden V.B. niet voldoende bewust maken van de ernst van de feiten", oordeelt de rechtbank. Dean V.B. krijgt daarom een celstraf van 1 jaar, waarvan de helft effectief. Hij moet ook een boete van enkele honderden euro's betalen. (JVN)