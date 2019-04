Buurtbewoners maken kennis met plannen voor kasteelpark De Merode: “Ziet er mooi uit, maar rekening houden met mobiliteit en natuur” Wouter Demuynck

05 april 2019

18u56 0 Herselt Donderdagavond namen een driehonderdtal wandelaars deel aan de info-wandeling doorheen het kasteelpark De Merode, tussen Westerlo en Bergom (Herselt). Onder meer prins Simon de Merode deed er de plannen voor het kasteelpark uit de doeken. Buurtbewoners hadden bemerkingen over mogelijke verkeersoverlast en natuur die mogelijk verdwijnt, maar het deels openstellen van het park werd wel positief onthaald.

De betrokkenheid van de buurtbewoners bij het project is duidelijk groot. Voor de twee info-wandelingen van donderdagavond daagden zo’n driehonderdtal buurtbewoners op. Zij kregen een unieke rondleiding doorheen het kasteelpark, dat 600 jaar lang niet toegankelijk is geweest voor het publiek. Prins Simon de Merode nam de eerste groep op sleeptouw en voorzag de buurtbewoners op gepaste plekken van uitleg. Van start gingen we aan het dorpsplein van Bergom, dat mits goedkeuring van de plannen een metamorfose zou ondergaan tot een groene oase door het te laten samenvloeien met een deel van het park. “Van daaruit zal ook een wandelpad starten dat een beetje op hoogte gelegen is, zodat mensen op een gecontroleerde manier kunnen genieten van de natuur en het erfgoed”, zegt Simon de Merode.

“De wandeling leidt je onder meer langs de ijskelder van het kasteel en naar de spiegelvijver. We zouden graag hebben dat de mensen ook dat mooie zicht op de spiegelvijver hebben. Daarnaast zijn we van plan om aan artiesten de kans te geven om in het park hun kunst te tonen.” Een andere component van het project is het plan om een hotel met wellness uit te bouwen op de site van het oude boswachtershuis, waar ook vier schuren staan. De schuren zullen gesloopt worden, het boswachtershuis blijft wel behouden. “Het hotel zal 70 tot 80 kamers bevatten - voor een hotel is dat niet veel. Binnen het domein zelf zullen 87 parkeerplaatsen voorzien worden.”

Tijdens de info-wandeling waren er enkele bemerkingen over verkeersoverlast, maar volgens Simon de Merode heeft een mobiliteitsstudie aangetoond dat er nauwelijks extra verkeer zou komen. “De studie wijst op 287 extra bewegingen - heen en terug - per dag. Dat komt overeen met zo’n tien extra wagens per uur. Er zal dus heel weinig verschil zijn”, besloot Simon de Merode, die benadrukte dat hij eerst de mening van de inwoners wil horen. “Het is de bedoeling dat de inwoners hun opmerkingen doorgeven zodat we weten of we kunnen doorgaan of niet. Als er geen draagvlak is, dan is het zo en dan moeten we we andere plannen zoeken.”

Hans Wambacq, zelf woonachtig in Bergom, vindt dat het openstellen van het domein een troef zou zijn. “Hotels zijn hier in de omgeving ook zeer schaars, dus ik denk dat de bouw ervan hier een nuttige bijdrage zou zijn. Zeker omdat ik hoor dat er geen grote feesten en dergelijke zouden komen. Al zie ik de toegangsweg liever niet aan de Hoge Dreef komen. Er is een drukkere baan vlakbij die beter zou aansluiten bij het project.” Ook Liesbeth Rijkers zit met gemengde gevoelens. “Het ziet er allemaal mooi uit, maar ik vrees wat voor de mobiliteit rond het kerkplein. Ik denk dan ook aan mensen die sluipwegen gaan beginnen te gebruiken. Maar dat het privé-domein wordt opengesteld vind ik wel goed. De natuur is er heel mooi, al hoop ik dat er tijdens de aanleg van het project wel rekening wordt gehouden met de natuur, zodat dieren zoals egels niet gaan moeten emigreren.”

Snel zal er alvast nog niet gebouwd kunnen worden. “Eerst moet het bestaande gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) nog gewijzigd worden naar ‘gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde’. We zitten nu in de startfase: na de startnota en verwerking van de opmerkingen van de buurtbewoners gaan we het eigenlijke onderzoek beginnen, met onder andere een milieueffectenonderzoek en ruimtelijk onderzoek”, zegt Christophe Vandevoort van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, dat het project beheert. “Als de Vlaamse regering het daaruit komende ontwerpplan voorlopig goedkeurt, volgt er wellicht in 2020 opnieuw een openbaar onderzoek. Pas als de Vlaamse overheid het plan definitief goedkeurt, kan er eventueel een bouwvergunning aangevraagd worden. Dat zal sowieso pas zijn voor 2021 of later.” Buurtbewoners kunnen nog tot 17 mei de documenten van de start- en procesnota inkijken en opmerkingen formuleren.