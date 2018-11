Buren krijgen allebei inbrekers over de vloer Jef Van Nooten

28 november 2018

In de Begijnendijksesteenweg in Herselt werd dinsdagavond ingebroken in twee naast elkaar gelegen woningen. Op beide plaatsen braken de inbrekers een raam open om binnen te geraken. Uit één woning werden juwelen en geld gestolen. Welke buit de daders bij de buren maakten, is niet gekend.