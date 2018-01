Buizen uit schuur gestolen 30 januari 2018

In de Dieperstraat in Herselt werd zondag een inbraak ontdekt in een hoeve die momenteel verbouwd wordt. Dieven braken de schuur open en ontvreemdden daar elektriciteitsbuizen. Ook de hoeve zelf wilden ze binnen drongen, maar dat is niet gelukt. (JVN)