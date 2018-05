Broer en zussen zijn samen 341 jaar oud 05 mei 2018

De familie Janse is duidelijk een kranige familie. Roza (91), Floran (85), Gusta (84) en Nieke (81) zijn samen maar liefst 341 jaar oud. Allemaal wonen ze nog zelfstandig en de drie zussen en broer vertoeven bovendien nog steeds in Herselt. "We komen nog vaak bijeen", klinkt het. "We hebben veel aan elkaar. Elke dag bellen we nog en minstens twee keer per week zien we elkaar. Wanneer we samenkomen, wordt er heel wat gebabbeld en gesnoept."





(WDH)