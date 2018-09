Briljant voor Jos en Angelica 07 september 2018

02u24 0

Jos Dockx (88) en Angelica Daems (83) delen al 65 jaar lief en leed. Het koppel, dat aan Het Rot woont, heeft zes kinderen, vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Ze ontmoetten elkaar op de kermis in Herselt. Jos werkte als bouwvakker en seizoensarbeider, Angelica was onder meer aan de slag bij Philips in Leuven, hemdenfabriek Tadera in Aarschot , conservenfabriek Proba in Westmeerbeek en Vermeer-Thijs in Westerlo. In hun vrije tijd passen ze graag op hun kleinkinderen.





(WDH)