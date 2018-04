Boseigenaar Maurits wint Halterprijs 2017 24 april 2018

Boseigenaar Maurits Vannuffelen uit Herselt heeft de Halterprijs 2017 voor sterke bossen gewonnen. De prijs ging naar de boseigenaar in de Zuiderkempen die in het voorbijgaande jaar de meeste inspanningen heeft geleverd om zijn/haar bos voor te bereiden op de klimaatverandering. De uitreiking vond plaats op de vijftiende algemene vergadering van Bosgroep Zuiderkempen vzw in De Zoerla (Zoerle-Parwijs).





