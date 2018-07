Bier en wijn gestolen 28 juli 2018

02u40 0

Afgelopen woensdag werd er tussen 18 en 22 uur ingebroken in een weekendverblijf in Wezel in Blauberg. Er werd binnengedrongen via een raam en de daders maakten twintig flesjes bier en zes flessen wijn buit. (WDH)