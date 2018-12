Bewoners oog in oog met inbrekers Jef Van Nooten

03 december 2018

16u34 1 Herselt Bewoners van Het Rot in Herselt stonden zaterdagavond oog in oog met twee inbrekers. De dieven zijn spoorloos.

“De bewoners hebben de twee inbrekers zaterdagavond bij hun thuiskomst op heterdaad betrapt. De daders zijn gevlucht”, vertelt een woordvoerder van de politie. “De politie organiseerde nog een zoekactie. Daarbij werd ook een speurhond ingezet, maar we hebben geen verdachten meer aangetroffen.”

Dezelfde avond werd tussen 19 uur en 23 uur ook ingebroken in een woning aan Veerlepad in Herselt. Dieven braken er een raam open en gingen aan de haal met juwelen. Deze inbraak was mogelijk het werk van dezelfde dieven die betrapt werden aan Het Rot. Maandagnamiddag werd ook nog een inbraak ontdekt in een niet-bewoonde chalet aan Grote Hees in Herselt. De buit van deze inbraak is niet gekend.