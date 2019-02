Betalende parking aan station Aarschot stuit op onbegrip Wouter Demuynck

25 februari 2019

18u16 0 Herselt Dat de parking aan het station van Aarschot vanaf 18 maart betalend wordt, zet kwaad bloed bij verschillende buurgemeenten. Onder meer heel wat inwoners van Herselt nemen immers de trein in Aarschot. “Zo zal de auto alleen maar populairder worden”, zegt sp.a Herselt.

Inwoners van Aarschot en deelgemeenten die een treinabonnement hebben krijgen 33% korting op de parkeertarieven. Dat betekent dat ze 23,14 euro voor een maand betalen, 60,38 euro voor drie maanden en 241,53 euro voor een jaar. Voor inwoners uit de nabijgelegen gemeenten geldt die korting niet en dus moet een inwoner uit pakweg Herselt 34,70 euro per maand, 90,60 euro per drie maanden of 362,30 euro per jaar betalen.

Volgens de NMBS wordt de maatregel ingevoerd om zo een parkeerplaats voor de abonnees te garanderen, maar sp.a Herselt vindt de tarieven onaanvaardbaar hoog.

“Het huidig tarief van 363 euro per jaar is al duur, maar voor occasionele treingebruikers durft de NMBS nog eens 7 euro per dag te vragen. Die tarieven ontmoedigen het treingebruik”, zeggen Jef Cuyvers en Vincent Boulanger van sp.a Herselt. “De NMBS beschikt over ongeveer 2.000 van de 2.100 parkeerplaatsen nabij het station. Er is geen enkele reden waarom de parking in Aarschot duurder moet zijn dan die in Turnhout.”

Daarnaast vinden de sp.a’ers het busaanbod ondermaats. “De laatste rechtstreekse bus vanuit Aarschot-station naar Herselt is reeds om 18.35 uur . Er zijn bovendien geen directe bussen naar de deelgemeenten van Herselt of richting Hulshout.”

Ook het gemeentebestuur van Herselt is gekant tegen de maatregel en wil actie ondernemen.