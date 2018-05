Bestuurder, kind (7) én voetganger gewond bij botsing 17 mei 2018

02u47 0

Aan de Blaubergsesteenweg in Herselt zijn gisterochtend rond 8.30 uur twee auto's op elkaar gebotst. In één van de auto's liep een 7-jarig kind uit Herselt lichte verwondingen open. Het kind werd naar het ziekenhuis in Diest gebracht. Ook de bestuurder van de andere wagen raakte lichtgewond en is naar het ziekenhuis gevoerd. Op het moment van het ongeval passeerden net drie voetgangers: een 38-jarige man uit Herselt met zijn twee kinderen. De twee kinderen bleven ongedeerd, maar hun papa werd geraakt door brokstukken. Ook hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Diest gebracht. (JVN)