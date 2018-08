Bestolen in warenhuis 16 augustus 2018

Een 48-jarige dame uit Hulshout is dinsdagmorgen het slachtoffer geworden van een gauwdief in warenhuis Aldi. De dame wilde haar aankopen betalen aan de kassa toen ze plots merkte dat haar portefeuille weg was. Even voordien had ze nog een andere vrouw met kind geholpen. Mogelijk is toen de diefstal gepleegd. (VTT)