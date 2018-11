Basisschool Ter Veste neemt afscheid van Milo (6) Wouter Demuynck

09 november 2018

20u20 0 Herselt De leerlingen en leerkrachten van basisschool Ter Veste hebben op een indrukwekkende manier afscheid genomen van Milo Van Regenmortel (6) uit Herselt. Hun klasgenootje verloor afgelopen zondag zijn strijd tegen kanker.

Deze zomer hield het dorp nog een grootschalige benefiet om de kosten voor de immuuntherapie, voor Milo de laatste kans op genezing, in Barcelona te financieren. Uiteindelijk werd met 170.000 euro het beoogde bedrag van 150.000 ruimschoots gehaald. Hoewel de behandeling in Barcelona initieel aansloeg bij Milo, bleek na de derde sessie in september dat de behandeling niet het gewenste resultaat opleverde. Daarop besloten zijn ouders om Milo thuis te laten blijven, zodat hij geen ziekenhuis meer van binnenin hoefde te zien, waar hij zondag overleed.

Vandaag werd in Milo in intieme kring begraven. De leerlingen en leerkrachten van basisschool Ter Veste, waar Milo naar school ging, brachten een ontroerend eerbetoon aan Milo. Op de speelplaats vormden ze eerst zijn naam. Nadien liet elk van hen ter ere van Milo een ballon de lucht in.