Baby (18 weken) aangerand voor webcam: 40 maanden voorwaardelijke celstraf voor papa Jef Van Nooten

12 maart 2019

16u16 0 Herselt Een 42-jarige man uit Tienen is tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn dochtertje van amper 18 weken. Hij randde haar aan voor de webcam.

Het onderzoek werd opgestart nadat de kersverse papa – die toen nog in Herselt woonde – zelf contact opnam met Stop it Now!’, een vereniging die ondersteuning biedt aan mensen met pedofiele gevoelens. In die brief deed hij uit de doeken hoe hij zijn dochtertje van 18 weken had misbruikt.

Het misbruik deed zich voor in augustus 2017. De man had zich naakt voor de webcam geplaatst en had zijn dochtertje bij hem op de schoot genomen. Aan de andere kant van de internetverbinding zat een 54-jarige man uit Bilzen die niet alleen meekeek, maar ook instructies gaf welke handelingen de papa met zijn dochter moest uitvoeren. De papa van het meisje krijgt een contactverbod opgelegd en moet een psychotherapeutische begeleiding volgen. Als hij die voorwaarden niet naleeft, moet hij 40 maanden naar de gevangenis. Ook de voorwaardelijke celstraf van 18 maanden voor de man uit Bilzen is gekoppeld aan een psychotherapeutische begeleiding. Allebei krijgen ze ook een boete van 4.000 euro, deels met uitstel. Het jonge slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 2.500 euro.