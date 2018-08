Auto tegen verlichtingspaal 28 augustus 2018

02u37 0

Op de Diestsebaan in Herselt is zondagavond rond 20 uur een auto van de weg af geraakt. De wagen belandde in de gracht en botste tegen een verlichtingspaal. De bestuurder, een 70-jarige man uit Aarschot, liep bij het ongeval lichte verwondingen op. (JVN)