Auto's botsen frontaal 07 augustus 2018

Een 45-jarige vrouw uit Herselt is gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Beningstraat in Herselt. Na een scherpe bocht in de smalle straat botste een terreinwagen er frontaal op een tegenligger. De 45-jarige vrouw uit Herselt is gewond naar het ziekenhuis in Geel gebracht. (JVN)