De bestuurder van een auto verloor maandagavond iets na 23 uur de controle over het stuur van zijn wagen op Dieperdel. De wagen belandde in de berm tegen een paaltje en vervolgens tegen een boom. Iets later vloog het voertuig ook in brand. De 19-jarige bestuurder kwam er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf. (VTT)