Alphonse en Ninny vieren diamanten bruiloft 12 juni 2018

Alphonse Jacob (83) en Ninny Detiège (81) zijn dit jaar 60 jaar getrouwd. De gelegenheid werd uitgebreid gevierd in danscafé Dry Eycken. Het koppel heeft samen twee kinderen en vijf kleinkinderen. Samen baatten ze vroeger een kruidenierswinkel in Zaventem uit, daarna richtten ze er een winkel op die vloerbekleding, behangpapier en verf verkocht. Alphonse ging als zelfstandige schilderen en behangen bij mensen thuis, Ninny stond in de winkel zelf. Eenmaal ze met pensioen waren, verhuisden ze naar Herselt.





