Alerte buren voorkomen bosbrand "GROTE RAMP VERMEDEN", ZEGT BURGEMEESTER WOUTER DEMUYNCK

14 juli 2018

02u42 0 Herselt Het heeft gisterenmiddag gebrand in een bos aan de rand van Hertberg. Buurtbewoners André Weckhuysen en Lies Berghmans merkten de bosbrand echter tijdig op, waardoor erger werd voorkomen. "Dit had veel slechter kunnen aflopen", reageert burgemeester Luc Peetermans (CD&V).

André Weckhuysen en zijn vrouw Lies Berghmans, die aan de Oude Baan wonen, zaten iets na de middag op hun terras te eten toen ze opeens een grote rookpluim uit de bossen zagen opstijgen achter hun huis. "Ze was wel 10 meter breed. We hebben daarop meteen de brandweer verwittigd, want tegen zo'n brand kan je niets beginnen", vertelt het koppel. "Zij zijn dichtbij gevestigd en waren dus al op vijf minuten ter plaatse. Gelukkig maar, want de brand verspreidde zich heel snel. In het begin besloeg de brand zo'n 3 à 4 vierkante meter, toen de brandweer arriveerde ging het al om 10 vierkante meter. Dat vuur moest je geen twee uur laten branden of het zat al in Averbode."





Dankzij het alerte optreden van André en Lies bleef de brand beperkt tot een schroeiplek van 10 meter. Ze merkten de brand niet enkel tijdig op, maar lieten de brandweerwagen ook tot in hun tuin rijden zodat de brandweermannen de brand beter konden bereiken.





Ramp vermeden

Burgemeester Luc Peetermans (CD&V) kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. "Dit zou een ramp zijn geweest als dit niet tijdig was opgemerkt", zegt Peetermans. "Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als die buren niet toevallig op hun terras hadden gezeten of als het te donker was om die rookpluim nog te zien, zeker met die droogte."





De burgemeester zette André en Lies ook op Facebook nog eens in de bloemetjes.





Wat de oorzaak was, is nog niet duidelijk. "Volgens de eerste aanwijzingen gaat het niet om een verdachte brand", vervolgt Peetermans." Er is wel een stuk van een aansteker gevonden, maar dat wil nog niet zeggen dat er een verband is met de brand." Het Agentschap Natuur en Bos heeft in Antwerpse brandgevoelige gebieden, zoals ook De Merode, brandfase rood afgekondigd. "Dat nemen wij als gemeente steeds onmiddellijk over. In Hertberg zijn er voorlopig slechts kleine problemen geweest. Er waren wat jeugdbewegingen die nog een kampvuur maakten of iemand die iets in brand stak in zijn tuin, maar dat zijn uitzonderingen. De meesten behouden hun gezond verstand. Belangrijke adviezen zijn: geen vuur(-werk) en zaken zoals kaarsen zeker niet in de omgeving van droog materiaal laten branden. Ook belangrijk is om steeds een emmer water of een blusinstallatie in de buurt te hebben."