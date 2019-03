Achtste Fietsbieb van de Kempen geopend Wouter Demuynck

09 maart 2019

20u13 0 Herselt Zaterdag werd de achtste Fietsbieb van de Kempen geopend in de Kringwinkel van Herselt. De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen tegen een lage prijs.

Na de opening van een Fietsbieb in Mol, Retie, Turnhout, Ravels, Oud-Turnhout , Geel en Vorselaar heeft nu ook Herselt een uitleenpunt voor de Fietsbieb, namelijk in de Kringwinkel gelegen aan de Aarschotsesteenweg. Dat is handig voor gezinnen met jonge kinderen, aangezien een kind zijn of haar fiets snel ontgroeit. Leden van de Fietsbieb kunnen voor hun kind - tot 12 jaar - een jaar lang een tweedehands fiets lenen. Wanneer een grotere fiets nodig is, kunnen ze hun geleende fiets inwisselen voor een ander exemplaar.

Je kan ‘Fietsbieber’ worden door 20 euro per jaar te betalen. Wie echter een kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb schenkt, is meteen een jaar gratis Fietsbieber. Die fiets wordt volledig in orde gebracht en krijgt snel een nieuw leven. Bij het lenen van een fiets wordt ook 20 euro waarborg gevraagd. De Fietsbieb is steeds op zoek naar vrijwilligers, bijvoorbeeld om fietsen te repareren of om de Fietsbieb open te houden. Ook tweedehands kinderfietsen zijn nog steeds welkom.

De Fietsbieb in Herselt is telkens de tweede zaterdag van de maand geopend tussen 9.30 en 11.30 uur. Bij de start van de Fietsbieb stonden reeds meer dan 20 kinderfietsjes te blinken. De Fietsbieb is een vrijwilligersinitiatief van Stroming vzw en Beweging.net en kan rekenen op steun van LEADER, een Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.