3.045 euro voor vzw CAS 01 februari 2018

Het gevarenwinkelbestuur overhandigde een cheque van 3.045 euro aan de mensen van de vzw CAS. "Dat geld is afkomstig van onze vorige festivaleditie", aldus Johan Boogaerts van het bestuur. "Dat vond afgelopen zomer voor de 20ste keer plaats."





De vzw CAS is een vereniging die zich ervoor inzet om een recreatief sportaanbod aan te bieden aan mensen met een beperking. Ze is actief in de regio Leuven. Het ledenaantal schommelt rond de 130 sporters en trainers. Deze werken allemaal als vrijwilligers. Ondertussen wordt er volop gewerkt aan de volgende editie. Op 23, 24 en 25 augustus 2018 staat het blues- en rootsfestival geprogrammeerd.





