28 meter kabel gestolen 02 augustus 2018

Op camping Dry Eycken is in de nacht van maandag op dinsdag, tussen 0.30 en 1 uur, 28 meter kabel gestolen tussen een elektriciteitskast en een caravan. In de regio is het de zoveelste kabeldiefstal. Op 12 juni werden langs het fietspad Kempen-Hagelandroute in Heultje (Westerlo) bijvoorbeeld op 13 plaatsen kabels gestolen. Het gaat wellicht om een bende die actief is in de regio. Er loopt een onderzoek bij de politie. (WDH)